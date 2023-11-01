В Тюмени изучат влияние холода на психику иностранцев

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Влияние холода на психическое состояние человека изучит группа студентов Тюменского медицинского университета с наставниками в 2023-2024 учебном году. Одной из исследовательских групп станут иностранные студенты.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила участница кэмпа по холодовой устойчивости, второкурсница ТМУ Вера Ткачева.

"Научный сотрудник ТВВИКУ Татьяна Фишер еще в прошлом учебном году заинтересовала нас знаниями о холоде. В ходе исследовательской работы мы ходили на разные площадки – ТВВИКУ, детский сад "Малышок", клуб закаливания "Кристалл". Там собирали показатели, параллельно учились писать научные статьи. Мы вместе с наставником изучали влияние холода на сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную, респираторную системы. Также смотрели на показатель гемодинамики. В этом году будем изучать влияние холода на психическое состояние человека", - рассказала студентка.

По итогам большого исследования студенты-медики вместе с наставниками написали 12 научных статей, две из них получили одобрение ВАК – Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Интерес к теме холодовой устойчивости человека, криохакингу год от года растет, отмечает проректор по молодежной политике и региональному развитию ТМУ Светлана Соловьева. Объясняется это просто.

"Интересно посмотреть, как человек погружается в холодную воду, что с ним в этот момент случится, насколько это опасно. Любой экстрим бодрит. Второе – каждый на себя примеряет: могу ли я, способен ли, допустимы ли для меня такие технологии оздоровления, а может они принесут вред. Поэтому есть такой большой интерес к этой теме". – утверждает Соловьева.

Адаптация к холоду – это, прежде всего, укрепление здоровья. И этим направлением в ТМУ занимались всегда. В последнее время, благодаря действующему в Тюменской области проекту "Регион здоровья", тема получила широкое распространение. В нее включились ТюмГУ, ТИУ и ТВВИКУ.

"ТВВИКУ – одно из ключевых площадок для реализации всей программы "Регион здоровья", в частности проекта криохакинга. Курсанты – уникальный контингент, их режим труда и отдыха серьезно отличается от режима студентов вузов города. Ребята являются не только исследователями, но и теми, кто участвует в эксперименте. Для них это глубокое погружение, которое особо интересно", - считает проректор по молодежной политике и региональному развитию ТМУ.

Всего более 50 студентов и научных сотрудников – координаторов сейчас занимаются влияние холодной воды на организм человека. Подробно об этом говорили на разных площадках Тюмени во время XXI Международной научно-практической конференции "Стратегия формирования здорового образа жизни населения: экосистемный подход".

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Напомним, команда Тюменского государственного медицинского университета совместно с Научно-образовательным центром "Регион здоровья" получила грант губернатора Тюменской области в 1 млн рублей на реализацию проекта "Научный кампус. Криохакинг". Проект направлен на изучение адаптации человека к низким температурам и жизни в условиях Крайнего Севера и Арктики. Над реализацией трудятся ученые и студенты ТМУ, ТюмГУ, ТИУ и ТВВИКУ.

Анжела Лебедева