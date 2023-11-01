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В историческом парке Тюмени открыли выставку победителей репортажной фотографии

Общество, 16:49 11 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку победителей и призеров XXII Конкурса репортажной фотографии "Имени Александра Ефремова" открыли в историческом парке "Россия - Моя история" в Тюмени 11 ноября.

До этого с работами можно было познакомиться в Тобольске, на родине погибшего фотокора Александра Ефремова. Именно он стал прототипом первого в России памятника "Жизнь за правду", посвященного всем журналистам погибшим при выполнении профессионального долга.

Напомним, Александр погиб при выполнении профессионального долга в Чеченской республике 12 мая 2000 года. Он имеет звания: "Легенда тюменской журналистики", первый лауреат фестиваля "Тюменская пресса 2000" в номинации "Фотокор года". Указом президента РФ В.В.Путина награжден медалью "За отвагу" (посмертно).

Всего на конкурс 2023 года поступило 464 заявки. Жюри рассмотрело более 3 тыс. работ от авторов из России, Белоруссии и Китая.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# Александр Ефремов , фотовыставка , фотография

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