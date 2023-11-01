В историческом парке Тюмени открыли выставку победителей репортажной фотографии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку победителей и призеров XXII Конкурса репортажной фотографии "Имени Александра Ефремова" открыли в историческом парке "Россия - Моя история" в Тюмени 11 ноября.

До этого с работами можно было познакомиться в Тобольске, на родине погибшего фотокора Александра Ефремова. Именно он стал прототипом первого в России памятника "Жизнь за правду", посвященного всем журналистам погибшим при выполнении профессионального долга.

Напомним, Александр погиб при выполнении профессионального долга в Чеченской республике 12 мая 2000 года. Он имеет звания: "Легенда тюменской журналистики", первый лауреат фестиваля "Тюменская пресса 2000" в номинации "Фотокор года". Указом президента РФ В.В.Путина награжден медалью "За отвагу" (посмертно).

Всего на конкурс 2023 года поступило 464 заявки. Жюри рассмотрело более 3 тыс. работ от авторов из России, Белоруссии и Китая.