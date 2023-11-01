Тюменцы первыми увидели фильм "Папаша в бегах"

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

На два дня раньше старта всероссийского проката жители Тюмени увидели фильм "Папаша в бегах", съёмки которого проходили в областном центре и его окрестностях. Работавшая над картиной команда на 72 % состоит из тюменцев.

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, появление такого фильма служит примером того, как взаимодействие с молодежным сообществом и эффективная молодёжная политика переходят в качественный результат.

В основе сюжета драматической комедии история вахтовика Толи и беспризорника Коли. В фильме помимо дебютантов снялись известные российские актеры - Анна Уколова, Михаил Тройник и Ирина Горбачева.

По сюжету привычная жизнь сибиряка Анатолия заканчивается, когда он узнаёт, что его жена беременна. Испугавшись ответственности, он сбегает на вахту.

В поезде он знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений приводит к тому, что Анатолий числится похитителем детей и объявлен в розыск.

Исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева посетила тюменскую премьеру. В разговоре с журналистами актриса призвала зрителей смотреть фильмы в кинотеатрах, поскольку только там возникает атмосфера настоящего погружения в сюжет.

Режиссёр картины Алексей Южаков рассказал, что уже давно хотел снять кино на тему отцовства. "Для меня этот фильм очень личный, практически, терапевтический. И на вопросы, которые задают себе герои, я и сам пытался ответить", - поделился он.

Алексей Южаков добавил, что рассказанная в фильме история закончена, но у героев могут быть и новые приключения, поэтому появление продолжения в случае успеха картины не исключено.

По его словам, снимать полномасштабный фильм в регионе, где до этого существовало только небольшое локальное кино, стало серьезным вызовом:"Как и главный герой фильма, мы прошли все круги ада".

Напомним, фильм, имевший рабочее название "Вахтовый метод", стал первым тюменским полным метром, получившим поддержку Министерства культуры РФ. Сумма составила 25 млн рублей.

Николай Ступников