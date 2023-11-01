Более 50 тысяч памяток по безопасности вручат водителям и пешеходам в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50 тыс. памяток по безопасности на дорогах вручат водителям и пешеходам в Тюменской области. Профилактические беседы проходят в рамках акции #ОсеньБезДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В этом году в регионе произошло 2 тыс. 408 ДТП, в которых погибли 165 человек: 87 – на федеральных трассах, на областных и межмуниципальных – 47, в населенных пунктах – 31. Еще более 3 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Самым аварийным днем недели стала среда, а аварийным временем - период с 16 до 18 часов.

Вручая памятки, которые изготовлены по регпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения", автоинспекторы и волонтеры рекомендуют использовать информацию об аварийности, планируя поездки, а также советуют быть осторожнее в пути, беречь себя.