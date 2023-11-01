  • 13 ноября 202313.11.2023понедельник
  • USD92,0535
    EUR98,3155
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 50 тысяч памяток по безопасности вручат водителям и пешеходам в Тюменской области

Общество, 18:53 12 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50 тыс. памяток по безопасности на дорогах вручат водителям и пешеходам в Тюменской области. Профилактические беседы проходят в рамках акции #ОсеньБезДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В этом году в регионе произошло 2 тыс. 408 ДТП, в которых погибли 165 человек: 87 – на федеральных трассах, на областных и межмуниципальных – 47, в населенных пунктах – 31. Еще более 3 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Самым аварийным днем недели стала среда, а аварийным временем - период с 16 до 18 часов.

Вручая памятки, которые изготовлены по регпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения", автоинспекторы и волонтеры рекомендуют использовать информацию об аварийности, планируя поездки, а также советуют быть осторожнее в пути, беречь себя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# аварии , ГИБДД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 12.11.2023В Тюмени после ремонта открылся Центр для детей-инвалидов "Творчество"
18:53 12.11.2023Более 50 тысяч памяток по безопасности вручат водителям и пешеходам в Тюменской области
18:00 12.11.202313 ноября - события дня
13:47 12.11.2023Тюменский агроном назвал последствия перепада погоды для плодовых деревьев