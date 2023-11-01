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В Тюмени после ремонта открылся Центр для детей-инвалидов "Творчество"

Общество, 19:52 12 ноября 2023

Тюменская областная общественная организация Центр детей-инвалидов и сирот " Творчество" | Фото: Тюменская областная общественная организация Центр детей-инвалидов и сирот " Творчество"

В Центре для детей-инвалидов и сирот "Творчество" Тюмени возобновились занятия после проведенного капремонта. Кроме того, здесь появилась новая мебель и оборудование.

"Мы существуем более 20 лет, и за это время у нас никогда не было такой красоты. Теперь с радостью и достоинством примем любых гостей", –поделилась председатель Тюменской областной общественной организации Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество" Людмила Бочарникова.

Центр разрабатывает и реализует программы социальной и психолого-адаптационной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывает их семьям материальную, медицинскую, психологическую, педагогическую, социальную помощь.

На его базе работают творческие студии. Ребята занимаются в театральном кружке, рисуют, рукодельничают. В центре есть беговая дорожка, несколько тренажеров – ими тоже пользуются, пишет "Тюменская область сегодня".

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# дети-инвалиды , социальная поддержка

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