В Тюмени после ремонта открылся Центр для детей-инвалидов "Творчество"

| Фото: Тюменская областная общественная организация Центр детей-инвалидов и сирот " Творчество" | Фото: Тюменская областная общественная организация Центр детей-инвалидов и сирот " Творчество"

В Центре для детей-инвалидов и сирот "Творчество" Тюмени возобновились занятия после проведенного капремонта. Кроме того, здесь появилась новая мебель и оборудование.

"Мы существуем более 20 лет, и за это время у нас никогда не было такой красоты. Теперь с радостью и достоинством примем любых гостей", –поделилась председатель Тюменской областной общественной организации Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество" Людмила Бочарникова.

Центр разрабатывает и реализует программы социальной и психолого-адаптационной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывает их семьям материальную, медицинскую, психологическую, педагогическую, социальную помощь.

На его базе работают творческие студии. Ребята занимаются в театральном кружке, рисуют, рукодельничают. В центре есть беговая дорожка, несколько тренажеров – ими тоже пользуются, пишет "Тюменская область сегодня".