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Тюменские студенты-медики победили в национальной премии "Студент года"

Общество, 10:56 13 ноября 2023

www.tyumsmu.ru/

Двое студентов Тюменского медицинского университета победили в национальной премии "Студент года" специального трека "Студент года. Медики". Имена победителей назвали в Сеченовском университете 10 ноября.

По информации ТМУ, пятикурсник института фармации Матвей Пряников занял первое место в номинации "Фармация", а второкурсница института клинической медицины Вера Ткачёва победила в номинации "Молодой медик года".

Участниками специального трека стали 100 студентов-медиков из 35 регионов России. Они боролись за победу в шести номинациях.

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# Тюменский медицинский университет

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