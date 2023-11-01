Тюменские студенты-медики победили в национальной премии "Студент года"

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Двое студентов Тюменского медицинского университета победили в национальной премии "Студент года" специального трека "Студент года. Медики". Имена победителей назвали в Сеченовском университете 10 ноября.

По информации ТМУ, пятикурсник института фармации Матвей Пряников занял первое место в номинации "Фармация", а второкурсница института клинической медицины Вера Ткачёва победила в номинации "Молодой медик года".

Участниками специального трека стали 100 студентов-медиков из 35 регионов России. Они боролись за победу в шести номинациях.