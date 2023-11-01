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Шестиклассник Олег Шаров стал городостью Тобольского района

Общество, 11:18 13 ноября 2023

t.me/tobrayon

Шестиклассник Малозоркальцевской школы Олег Шаров получил нагрудный знак "Гордость Тобольского района". Награду ему вручил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин во время торжества, посвященного 100-летию со дня образования муницпалитета, 12 ноября.

В октябре 2023 года Олег Шаров завоевал Кубок губернатора Тюменской области регионального чемпионата по робототехнике и программированию в рамках форума ИНФОТЕХ Junior. Весной 2023 года его сервисная разработка - робот по очистке водоёмов - покорил Москву на всероссийском форуме молодых исследователей "Шаг в будущее", сообщает пресс-служба главы Тобольского района.

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