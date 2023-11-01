  • 13 ноября 202313.11.2023понедельник
  • USD92,0535
    EUR98,3155
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменском районе проверили тепличный комплекс на мозаику пепино

Общество, 11:51 13 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На мозаику пепино, вирус морщинистости томатов и другие заболевания растений проверили тепличный комплекс в Тюменском районе.

Общая площадь исследования в "ТюменьАгро" превысила 38,7 га, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре. По результатам лабораторного анализа карантинных объектов и вирусных заболеваний в пробах не обнаружено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , Россельхознадзор , ТюменьАгро

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:13 13.11.2023О творчестве художника Геннадия Райшева расскажут тюменцам на лекции
11:51 13.11.2023В Тюменском районе проверили тепличный комплекс на мозаику пепино
11:40 13.11.2023Трое тюменцев приняли участие в новом шоу на федеральном канале
11:18 13.11.2023Шестиклассник Олег Шаров стал городостью Тобольского района