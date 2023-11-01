В Тюменском районе проверили тепличный комплекс на мозаику пепино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На мозаику пепино, вирус морщинистости томатов и другие заболевания растений проверили тепличный комплекс в Тюменском районе.

Общая площадь исследования в "ТюменьАгро" превысила 38,7 га, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре. По результатам лабораторного анализа карантинных объектов и вирусных заболеваний в пробах не обнаружено.