Агрономы рекомендуют дачникам начинать подготовку к новому сезону с осени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Специалисты рекомендуют дачникам уже с осени запасаться укрывным материалом, горшочками под рассаду, грунтами, поддонами, удобрениями и подкормками. Когда сезон окончен на эти товары, по словам агронома филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Нурании Шарыгиной, будут скидки.

"Препараты от вредителей и болезней являются важными элементами при выращивании здорового урожая", - отметила она.

Следует также перебрать и просмотреть наличие семян и докупить недостающие.

"Именно сейчас можно приобрести овощные культуры и цветочные, ведь весной есть большая вероятность отсутствия желаемого в связи с большим спросом, - посоветовала Нурания Шарыгина. - В специализированных магазинах представлено невероятное изобилие семян на любой вкус и кошелек".

При выборе семян специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько моментов. Пакетик обязательно должен быть целым. На упаковке, кроме названия сорта, указывается информация о производителе с адресом, а также номер партии, ГОСТ, срок годности и год урожая. Если что-то из этого перечня отсутствует, от покупки стоит отказаться.

Семена гибридов, которые маркируются знаком F1 (гибридные), дают богатые урожаи. Эти культуры наиболее устойчивы к болезням и вредителям. Стоимость их значительно выше. Семена от выросших гибридных растений не наследуют свойства своих "родителей", поэтому собирать их для следующего сезона не стоит. А если все-таки вы решили оставить семена на следующий посевной сезон, то велика вероятность получить урожайность гораздо ниже. Растения поколения F2 более прихотливы к условиям содержания, точного повторения вкуса добиться не удастся, устойчивость к вирусам и бактериям будет ниже.