Тюменцам презентуют книгу "Народная энциклопедия Ермак"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на презентацию книги "Народная энциклопедия Ермак", которая пройдет в библиотеке истории города им. Текутьева 17 ноября. Редактор и научный руководитель издания, советник верховного атамана Союза казаков России, кандидат исторических наук Геннадий Зайцев расскажет гостям, как книга создавалась, кто из авторов принимал участие и какие материалы использовались в подготовке проекта, сообщает пресс-служба учреждения.

Создание книги было приурочено к 440-летию Сибирского казачьего войска, которое появилось благодаря походу дружины казаков под предводительством атамана Ермака в Сибирь. Именно этот поход казачьего отряда, состоявшийся в конце XVI столетия положил начало освоению и присоединению огромных сибирских территорий к Русскому государству.

Отметим, что это издание совсем недавно стало лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса "Лучшее краеведческое издание по истории и культуре российского казачества" в номинация "Лучшее справочное издание по истории и культуре российского казачества".

Вход бесплатный, количество мест ограничено, запись по телефону 22-52-37; 89123823293 или в комментариях под постом.