Люди с особенностями здоровья провели акцию "Делись добром" в центре Тюмени

| Фото: Социальные производственно-интеграционные мастерские "МИР" | Фото: Социальные производственно-интеграционные мастерские "МИР"

Благотворительная акция, приуроченная ко Всемирному дню доброты, прошла на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени 13 ноября. Горожане получили небольшие подарки - маленькую открытку и чайный леденец, сообщают организаторы.

Уникальность подарка в том, что всё это сделано молодыми людьми с аутизмом и другими ментальными особенностями развития, работающими в мастерских "МИР" на ул. Сургутской. Особые мастера приготовили леденцы с кусочками фруктов и ягод, которые можно растворить в горячем чае, чтобы получить сладкий и ароматный напиток.

"Мы – благотворительная организация. Нас поддерживает много людей, многие дарят нам добро. Но мы хотели бы, чтобы про мастерские узнали как можно больше жителей нашего города. Поэтому решили устроить такую акцию, чтобы согреть тюменцев своим добром в этот холодный день. А на открытках – цитаты наших мастеров", – сказали организаторы акции.

Отметим, социальные производственно-интеграционные мастерские "МИР" на Сургутской работают с 2021 года и являются единственным в регионе местом, обеспечивающим дневную трудовую занятость молодым людям и девушкам с ментальной инвалидностью старше 18 лет.