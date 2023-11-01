230 тонн семенной пшеницы отправят из Тюменской области в Казахстан
Экономика, 17:11 13 ноября 2023
| Фото: Telegram-канал управления Россельхозндзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре
230 т семенной пшеницы "Алабуга" проверили в испытательной лаборатории ВНИИХЖ Тюменской области. Партия предназначена для экспорта в Казахстан, сообщает региональный Россельхознадзор.
В образцах семенной пшеницы не выявили энтомологических, гербологических, микологических, и бактериологических вредителей. На продукцию выданы фитосанитарные сертификаты.