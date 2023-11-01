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230 тонн семенной пшеницы отправят из Тюменской области в Казахстан

Экономика, 17:11 13 ноября 2023

Telegram-канал управления Россельхозндзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: Telegram-канал управления Россельхозндзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

230 т семенной пшеницы "Алабуга" проверили в испытательной лаборатории ВНИИХЖ Тюменской области. Партия предназначена для экспорта в Казахстан, сообщает региональный Россельхознадзор.

В образцах семенной пшеницы не выявили энтомологических, гербологических, микологических, и бактериологических вредителей. На продукцию выданы фитосанитарные сертификаты.

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# пшеница , Россельхознадзор , экспорт

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