Более 5 тыс. жалоб на банки направили жители Тюменской области, Югры и Ямала в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5 тыс. жалоб на банки направили жители Тюменской области, Югры и Ямала с января по сентябрь 2023 года. Это на треть меньше, чем годом ранее, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Снижение произошло по обращениям санкционной тематики, страховым компаниям и микрофинансовым организациям. Относительно последних, их стало на 30 % меньше. Региональное отделение регулятора приняло 870 жалоб, в которых жители регионов указывают на проблемы с гашением долга, реструктуризацией займа, взимания комиссий и навязывания дополнительных услуг. Кроме того, они не согласны с условиями заключенных договоров.

"На различных интернет-форумах псевдоэксперты призывают своих подписчиков не соглашаться на "грабительские проценты" МФО, писать жалобы в Банк России и требовать пересчета задолженности. В надежде на то, что им спишут долги, люди перестают платить по займу. Но зачастую по результатам проверок выясняется, что микрофинансовые организации действуют в рамках закона, и подобные обращения признаются необоснованными, а штрафы у должников за просрочку растут", - рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Если заемщик считает, что МФО действительно неверно рассчитала проценты по долгу, незаконно взяла комиссию или навязала ненужные услуги, сначала необходимо обратиться с претензией в саму организацию, посоветовала эксперт.

В общем объеме жалоб большая доля 2,9 тыс. приходится на банки и 540 на страховые компании. К страховщикам стало меньше претензий по неверному применению коэффициента бонус-малус. В 2022 году их рост был вызван потоком шаблонных запросов, которые формировали платные сайты-посредники. Причем эти запросы не содержали всей необходимой информации и заведомо не предусматривали решение вопроса заявителей. Меры, принятые Банком России, в том числе разъяснения для граждан, привели к существенному уменьшению количества подобных жалоб.