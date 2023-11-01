Льготникам Тюменской области упростили получение господдержки для социальной газификации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получение господдержки для льготников в рамках социальной газификации упростило правительство РФ. Государство частично субсидирует льготникам расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому с февраля 2023 года. Сумма такой субсидии составляет не менее 100 тыс. рублей.

Как пояснили в кабмине, до сих пор льготники могли потратить большую часть субсидии на оплату лишь 50 % стоимости работ по подключению дома к газовым сетям. Так, например, при общей стоимости работ, равной 150 тыс. рублей, гражданин первым платежом вносил из средств субсидии 75 тыс. рублей. Второй платеж включал в себя оставшуюся часть субсидии и собственные средства человека. При этом, для того чтобы получить оставшуюся часть субсидии, нужно было обращаться в региональные органы власти повторно.

Теперь по договоренности гражданина и газораспределительной компании процентное соотношение оплаты работ может быть изменено, и сумма первого платежа может включать в себя весь объем представленной субсидии. Возможность воспользоваться средствами субсидии по новым правилам будет у всех льготников, участвующих в программе социальной газификации.

"Выделение субсидий на подключение домов к природному газу ведется в стране третий год. В первую очередь, на поддержку могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи с низким доходом. Мы совершенствуем правила доведения бюджетных средств до регионов. Субсидию теперь получат и те, кто подпишет допсоглашения к действующим договорам в рамках догазификации", - сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, упрощаются и условия использования оборудования, необходимого для подведения газа.

В 2023 году на субсидии для льготников в рамках социальной газификации выделено более 1,5 млрд рублей. Это даст возможность оформить более 18 тыс. договоров между льготниками и газораспределительными организациями.