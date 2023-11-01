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В Тобольске грязь с проезжей части дорог смывают спецтехникой в ливневки

Общество, 20:25 14 ноября 2023

из ТГ-канала главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: из ТГ-канала главы Тобольска Максима Афанасьева

В ливневки смывают грязь с дорог тобольские службы. Такое нестандартное решение апробировали в городе впервые, сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем ТГ-канале.

"Согласен с жителями, что грязи много. Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье - смываем грязь в ливневки. Вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед. По прогнозам, мокрый снег с дождем будут до конца рабочей недели", - подчеркнул глава города.

Он также отметил, что решение позволило найти выход из ситуации и минимизировать последствия теплой осени.

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# дороги , Максим Афанасьев , Тобольск

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