В Тобольске грязь с проезжей части дорог смывают спецтехникой в ливневки
Общество, 20:25 14 ноября 2023
| Фото: из ТГ-канала главы Тобольска Максима Афанасьева
В ливневки смывают грязь с дорог тобольские службы. Такое нестандартное решение апробировали в городе впервые, сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в своем ТГ-канале.
"Согласен с жителями, что грязи много. Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье - смываем грязь в ливневки. Вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед. По прогнозам, мокрый снег с дождем будут до конца рабочей недели", - подчеркнул глава города.
Он также отметил, что решение позволило найти выход из ситуации и минимизировать последствия теплой осени.