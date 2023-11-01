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В ишимской школе №7 отремонтируют спортзал и лестницы в 2024 году

Общество, 16:38 15 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отремонтировать спортивный зал и лестницы планируют в школе № 7 Ишима в 2024 году. Капремонт в здании продолжается уже третий год. За это время проделан большой объем работ, сообщил глава Ишима Фёдор Шишкин в своем Telegram-канале.

"Строители заменили кровлю, отремонтировали фасады. В текущем году на втором и третьем этажах вместо линолеума уложили керамогранит, сделали пол и в раздевалке на первом этаже", - уточнил глава города.

Он заявил, что обновление соцобъекта продолжится и в дальнейшем. Кроме того в следующем году начнется благоустройство Берёзовой рощи, которая находится рядом со школой.

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# Ишим , капитальный ремонт , школа

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