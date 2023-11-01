Ланцет в виде ручки для определения гепатита, ВИЧ создают тюменские ученые-медики

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Первый ланцет в виде ручки для экспресс-диагностики заболеваний создают специалисты Тюменского медицинского университета и выпускники вуза - практикующие врачи тюменских клиник. Данный продукт позволит человеку пройти тестирование без обращения в медицинскую организацию самостоятельно, анонимно и оперативно, сообщает вуз.

"Ланцетное устройство в виде ручки предназначено для одновременного тестирования на ВИЧ1/2 (HIV1/2), гепатит С (HCV), гепатит В (HBsAg), сифилис (TP) и туберкулез (lgG, lgM, lgA). Эргономичный корпус и наличие грип-секций позволят сделать процедуру максимально удобной, безболезненной. Ни в одном из ныне существующих ланцетных устройств экспресс-диагностика социально-значимых заболеваний не предусмотрена", - рассказала ассистент кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии ТМУ Елена Мельникова.

Сейчас команда специалистов разрабатывает CAD-модель и проводит гемодинамические и математические расчеты. Первый макет устройства в формате 3D-печати получат по втором квартале 2024 года.

Проект Home lab реализуется в рамках программы "Приоритет 2030", получив поддержку экспертов Школы управления проектами в медицине и биотехнологиях. Также специалисты выиграли грант Фонда содействия инновациям в размере 500 тыс. рублей в конкурсе "Умник".