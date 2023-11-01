18 лет колонии назначил тюменский суд мужчине за интимную переписку с детьми

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 18 лет отправил в колонию жителя Свердловской области тюменский суд за интимную переписку с несовершеннолетними.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области в соцсетях 22-летний мужчина представлялся собеседникам их сверстником и склонял их к отправке интимных снимков.

Установлено, что, проживая в Тюмени, обвиняемый также отправлял в социальной сети детям сообщения и медиафайлы сексуального характера.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.