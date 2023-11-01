  • 16 ноября 202316.11.2023четверг
  • USD89,4565
    EUR97,1334
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На водоемах Тобольска устанавливают запрещающие выход на лед знаки

Общество, 17:43 15 ноября 2023

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Знаки, запрещающие выезд транспорта и выход людей на лед, устанавливают на береговой линии водоемов на территории Тобольска, сообщает администрация города.

Небольшие речки муниципалитета уже покрыты льдом, но до наступления устойчивых морозов лед остаётся непрочным и может стать причиной трагедии.

Тоболяков и гостей города просят соблюдать правила безопасности - не выходить и не выезжать на транспорте на неокрепший тонкий лед, а также уделить особое внимание безопасности детей. При чрезвычайной ситуации на воде звонить по телефону 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ледостав , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 15.11.2023В Тюменском районе жители коттеджного поселка остались без электричества из-за незаконного энергопотребления
18:27 15.11.2023Подписано соглашение о взаимодействии между МЧС России и ООО "Газпром межрегионгаз"
18:16 15.11.2023Проекты тюменских НКО вошли в топ-100 Фонда президентских грантов
18:05 15.11.2023Школьники Нижнетавдинского района встретились с участником СВО