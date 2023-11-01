На водоемах Тобольска устанавливают запрещающие выход на лед знаки
Общество, 17:43 15 ноября 2023
| Фото: администрация Тобольска
Знаки, запрещающие выезд транспорта и выход людей на лед, устанавливают на береговой линии водоемов на территории Тобольска, сообщает администрация города.
Небольшие речки муниципалитета уже покрыты льдом, но до наступления устойчивых морозов лед остаётся непрочным и может стать причиной трагедии.
Тоболяков и гостей города просят соблюдать правила безопасности - не выходить и не выезжать на транспорте на неокрепший тонкий лед, а также уделить особое внимание безопасности детей. При чрезвычайной ситуации на воде звонить по телефону 112.