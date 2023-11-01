В Тюменском районе жители коттеджного поселка остались без электричества из-за незаконного энергопотребления

| Фото: пресс-служба АО "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба АО "Россети Тюмень"

10 домовладений в коттеджном поселке Альпийская долина в Кулиге Тюменского района остались без электричества из-за незаконного энергопотребления, выявленного энергетиками. 13 ноября с жильцами встретился руководитель филиала "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Сергей Хотненко.

По словам участников встречи, продавцы недвижимости говорили, что электричество в домах по факту есть. Но при заключении сделки новых жильцов не смутило отсутствие акта о подключении к электросети и заключенного договора на энергоснабжение со сбытовой компанией. Теперь их беспокоит срок техприсоединения, сообщает пресс-служба АО "Россети Тюмень".

"В большинстве населенных пунктов Тюменского района строители не подают заблаговременно комплексные заявки на техприсоединение, поэтому при индивидуальном подключении собственники сталкиваются с дефицитом трансформаторной мощности. А в тех случаях, когда требуется строительство трансформаторной подстанции, время ожидания составляет до 6 месяцев. Именно такой срок установлен законодательством", – отметил Сергей Хотненко.

Он сообщил, что за октябрь выполнено техприсоединение свыше 500 домов в Тюменском районе.

"Поток заявок существенный. На этом фоне требования и даже петиции о подключении электричества в трехдневный срок от уличенных в бездоговорном потреблении лиц не объясняют, почему добросовестные заявители и их семьи должны быть отодвинуты на более поздние сроки", – добавил руководитель Тюменских электрических сетей.

Напомним, ранее с аналогичной проблемой столкнулись жители коттеджного поселка Озерный-2 в Перевалово.