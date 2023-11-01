Влияние цифровой среды на личностное развитие школьников обсудят в Тюмени

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Круглый стол "Медиакомпетентность современных школьников: проблемы и перспективы" пройдет в ТюмГУ 21 ноября. Участники обсудят вопросы влияния цифровой среды на образование и личностное развитие ребят среднего и старшего школьного возраста, а также роль журналистики, производства фото- и видеоконтента, блогинга в повышении медийной грамотности, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На круглом столе с докладами выступят известные журналисты, фотографы, телерадиоведущие, крупные представители медиасферы, преподаватели ТюмГУ, библиотекари. В обсуждении примут участие школьные педагоги, ребята – участники клубов по медиаграмотности, студенты, краеведы.

Среди главных тем выступлений: риски и потенциал цифровой среды, информационная безопасность и возможности для творческого развития школьников в рамках образовательных учреждений и учреждений культуры. Во время обсуждения участники поделятся личным опытом – практическими кейсами, повышающими медиакомпетентность детей и подростков.

Мероприятие пройдет в Белом зале по ул. Володарского, 6. Начало в 15 часов. Возрастное ограничение: 16+