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Влияние цифровой среды на личностное развитие школьников обсудят в Тюмени

Общество, 08:12 17 ноября 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Круглый стол "Медиакомпетентность современных школьников: проблемы и перспективы" пройдет в ТюмГУ 21 ноября. Участники обсудят вопросы влияния цифровой среды на образование и личностное развитие ребят среднего и старшего школьного возраста, а также роль журналистики, производства фото- и видеоконтента, блогинга в повышении медийной грамотности, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На круглом столе с докладами выступят известные журналисты, фотографы, телерадиоведущие, крупные представители медиасферы, преподаватели ТюмГУ, библиотекари. В обсуждении примут участие школьные педагоги, ребята – участники клубов по медиаграмотности, студенты, краеведы.

Среди главных тем выступлений: риски и потенциал цифровой среды, информационная безопасность и возможности для творческого развития школьников в рамках образовательных учреждений и учреждений культуры. Во время обсуждения участники поделятся личным опытом – практическими кейсами, повышающими медиакомпетентность детей и подростков.

Мероприятие пройдет в Белом зале по ул. Володарского, 6. Начало в 15 часов. Возрастное ограничение: 16+

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# медиаконтент , ТюмГУ

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