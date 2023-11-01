Эдуард Ортенберг расскажет тюменцам о пост-антибиотической эре

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Лекцию "Антибиотики: между жизнью и смертью" прочтет студентам в главном корпусе Тюменского медицинского университета профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии Эдуард Ортенберг 22 ноября в 14 часов.

"Устойчивость к антибиотикам - одна из серьезных угроз для здоровья человечества. Ученые всего мира прогнозируют пост-антибиотическую эру, которая несет в себе летальные последствия на фоне даже незначительных травм и "обыденных" инфекций. Как остановить развитие антибиотикорезистентности? Как продлить жизнь антибиотикам? На эти и другие вопросы ответит наш эксперт", - рассказали в вузе.

Попасть на лекцию можно, заполнив форму. Задать вопрос профессору - по ссылке.