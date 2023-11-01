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Мастер-класс по брендингу Тюмени пройдет в "Конторе пароходства"

Общество, 17:08 17 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция и мастер-класс по брендингу территории Тюмени начнется в "Конторе пароходства" 18 ноября в 15 часов. Спикером выступит создатель и креативный директор бренда "I’m Siberian" (Новокузнецк) Владимир Черепанов, сообщают организаторы.

Он проведет мастер-класс в формате мозгового штурма - определение матрицы символов Сибири, ее большой мечты, сибирского характера и новой экономики для создания туристической и инвестиционной привлекательности. Также в виде "нескучного лектория" расскажет об опыте создания, развития и стратегии бренда I’m Siberian.

Вход свободный по предварительной записи. Для участия регистрируйтесь по ссылке.

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# бренд , Контора пароходства

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