Мастер-класс по брендингу Тюмени пройдет в "Конторе пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция и мастер-класс по брендингу территории Тюмени начнется в "Конторе пароходства" 18 ноября в 15 часов. Спикером выступит создатель и креативный директор бренда "I’m Siberian" (Новокузнецк) Владимир Черепанов, сообщают организаторы.

Он проведет мастер-класс в формате мозгового штурма - определение матрицы символов Сибири, ее большой мечты, сибирского характера и новой экономики для создания туристической и инвестиционной привлекательности. Также в виде "нескучного лектория" расскажет об опыте создания, развития и стратегии бренда I’m Siberian.

Вход свободный по предварительной записи. Для участия регистрируйтесь по ссылке.