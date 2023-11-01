Краеведческий кинопоказ фильма о Михаиле Пришвине пройдет в Тюмени

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Показ фильма о Михаиле Пришвине "Я жил, как писал, и писал, как жил" состоится в Библиотеке им. М. М. Пришвина (ул. Ватутина 14/1) 17 ноября, начало в 14 часов.

Участники мероприятия смогут не только посмотреть фильм, но и задать вопросы о его создании автору и режиссёру Нелли Тоболкиной, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Гостей ждет погружение во времена детства, юности и взрослой жизни писателя. В фильме представлена биография Михаила Пришвина, его дневниковые записи, в которых запечатлены мысли и переживания о времени, в котором довелось жить и творить автору.

Особое внимание режиссёр обращает на период пребывания писателя на тюменской земле, знакомит со знаковыми личностями, которые сыграли важную роль в становлении Михаила Пришвина как писателя. Автор рассказывает увлекательную историю значимых для писателя мест и зданий старинной Тюмени.

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Съемки фильма длились почти год, снимали в Москве, в подмосковном Дунино в доме-усадьбе Пришвина, основные съемки проходили в Тюмени. Примечательно, что лента вышла в юбилейный год писателя, в 2023 году исполнилось 150 лет со дня рождения М. М. Пришвина.

Что связывает "певца родной природы" Михаила Пришвина с нашим городом? Какие тайны всю жизнь хранил известный русский писатель? И какую роль в литературной судьбе Пришвина сыграла тюменская синичка? На эти и другие вопросы получим ответы после просмотра фильма. Кинопоказ пройдет в рамках проекта "Пришвинскими тропами", направленный на изучение и популяризацию наследия Пришвина на основе краеведческих материалов пребывания писателя на тюменской земле при помощи интерактивных технологий и культурно-просветительских форм массовой работы.