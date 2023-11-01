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Тюменская область заняла 12 место в рейтинге креативных индустрий в регионах России

Общество, 16:38 16 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла 12-е место в рейтинге креативных индустрий в регионах России. Итоги представила на форуме "Города России 2030" в Екатеринбурге Высшая школа экономики.

В Тюменской области в сфере креативных индустрий в 2022 году было занято 11 тыс. 299 человек. Наибольшая доля работников распределяется между музыкой, исполнительским искусством, а также культурно-досуговыми учреждениями, составляя 28,2% от общего числа работников в сфере креативных индустрий. В архитектуре занято 18,8% от общей доли работников. Информационные технологии и видеоигры также имеют весомое значение, занимая 16,4% работников в данной сфере, сообщает региональный департамент экономики.

Отметим, рейтинг сформирован по 48 индикативным показателям, которые характеризуют социально-экономические условия, нормативно-правовое регулирование, культурную среду, экономику креативных индустрий.

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# креативные индустрии , рейтинг

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