Тюменская область заняла 12 место в рейтинге креативных индустрий в регионах России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла 12-е место в рейтинге креативных индустрий в регионах России. Итоги представила на форуме "Города России 2030" в Екатеринбурге Высшая школа экономики.

В Тюменской области в сфере креативных индустрий в 2022 году было занято 11 тыс. 299 человек. Наибольшая доля работников распределяется между музыкой, исполнительским искусством, а также культурно-досуговыми учреждениями, составляя 28,2% от общего числа работников в сфере креативных индустрий. В архитектуре занято 18,8% от общей доли работников. Информационные технологии и видеоигры также имеют весомое значение, занимая 16,4% работников в данной сфере, сообщает региональный департамент экономики.

Отметим, рейтинг сформирован по 48 индикативным показателям, которые характеризуют социально-экономические условия, нормативно-правовое регулирование, культурную среду, экономику креативных индустрий.