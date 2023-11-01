  • 17 ноября 202317.11.2023пятница
  • USD88,9466
    EUR96,5921
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Арт-пространство создадут у дома Буркова в Тюмени

Экономика, 18:40 16 ноября 2023

ИА "Тюменская линия"

Центр эстетического воспитания детей "Дом Буркова" и школу им. Митинского отремонтируют в Тюмени в 2024 году. Об этом директор городского департамента экономики и финансов Андрей Пилипчук сообщил в ходе публичных слушаний по проекту бюджета областного центра на предстоящий год 16 ноября.

Кроме того, предстоит ремонт школы № 22 по ул. Садовой. Андрей Пилипчук отметил, что от горожан в городскую администрацию поступают вопросы о необходимости данных объектов.

У дома Буркова, расположенного на пешеходной улице Дзержинского, запланировано создание арт-пространства, добавил он.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# арт-пространство , бюджет , гордума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:09 16.11.2023В Тюменской области фармацевтическая компания привлекла более 5 млрд рублей господдержки
18:40 16.11.2023Арт-пространство создадут у дома Буркова в Тюмени
18:32 16.11.2023Тюменцы описали достойную жизнь на пенсии
18:19 16.11.2023Проект бюджета Тюмени на 2024 год обсуждают на публичных слушаниях