Арт-пространство создадут у дома Буркова в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Центр эстетического воспитания детей "Дом Буркова" и школу им. Митинского отремонтируют в Тюмени в 2024 году. Об этом директор городского департамента экономики и финансов Андрей Пилипчук сообщил в ходе публичных слушаний по проекту бюджета областного центра на предстоящий год 16 ноября.

Кроме того, предстоит ремонт школы № 22 по ул. Садовой. Андрей Пилипчук отметил, что от горожан в городскую администрацию поступают вопросы о необходимости данных объектов.

У дома Буркова, расположенного на пешеходной улице Дзержинского, запланировано создание арт-пространства, добавил он.

Николай Ступников