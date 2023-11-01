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От тюменцев ждут заявки на Всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие"

Общество, 08:14 20 ноября 2023

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Прием заявок на VI Всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие" объявил образовательный центр "Сириус". К участию приглашают молодых музыкантов, выпускников интенсивных профильных образовательных программ в возрасте от 11 до 18 лет, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Конкурс проходит в три этапа: программный, в ходе которого кандидаты подают заявку; отборочный, где они исполняют произведения дистанционно в онлайн-формате; заключительный – в нем 15 финалистов приедут в "Сириус" и выступят перед жюри.

Претендентам необходимо заполнить заявку на участие, приложить программу на все этапы конкурса и видеозапись с исполнением произведений. Конкурс проводится по трем профильным направлениям: "Фортепиано", "Оркестровые струнные инструменты" и "Оркестровые духовые и ударные инструменты".

Прием заявок продлится до 12 декабря 2023 года на сайте.

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# образовательный центр Сириус , центр Новое поколение

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