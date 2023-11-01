На конкурсе "Сказка в ладошках" в Ишиме выяснят, знают ли за границей, что такое рукавица

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Начинается прием заявок на XIV Городской конкурс "Сказка в ладошках", который пройдет в Ишиме в день рождения Петра Ершова 6 марта 2024 года. Ребятам предложат изготовить рукавицы во всем их разнообразии: как сказочный образ, фантазийно с использованием различных техник и материалов, сувенирные и даже защитные – для малышей.

| Фото: предоставлено Надеждой Проскуряковой | Фото: предоставлено Надеждой Проскуряковой

По словам заведующей музеем Ершова Ишимского музейного комплекса Надежды Проскуряковой, новая номинация появилась не случайно. На следующий год главной книгой Тюменской области станет сказка "Конек-горбунок", ведь ей исполнится 190 лет. А рукавица напрямую связана с этим произведением Петра Ершова. Ведь в сказке есть такие слова: "Посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу".

| Фото: предоставлено Надеждой Проскуряковой | Фото: предоставлено Надеждой Проскуряковой

Помимо того, что это старинное русское слово, сама вещь имеет отличие от варежки. Рукавица – это изделие, сшитое из меха или ткани, а варежка – вязаное изделие.

"Помню, рассказ лауреата Ершовской премии Татьяны Сивиловой, которая всю жизнь прожила в Аргентине. При переводе сказки на аргентино-испанский язык, она столкнулась с непредвиденной сложностью – не могла объяснить аргентинцам значение оборота "посмотрю под рукавицу". Потому что они не носят ни варежки, ни рукавицы", - с улыбкой вспомнила Надежда Проскурякова.

Она отметила, что конкурс назван одним из самых семейных мероприятий и уже давно вырос из формата городского. "Сказка в ладошках" любима жителями не только Ишима, но и соседних районов. Второй год подряд в нем участвуют более 400 человек.

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Организаторы стараются придумать и анонсировать задания на конкурс заранее, чтобы дать возможность качественно и без спешки подготовиться. Ведь на создание некоторых костюмов и поделок уходит от двух до шести месяцев. Так что особо ответственные ребята и родители начинают звонить уже в сентябре с вопросами о номинациях и программе мероприятия.

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Надежда Проскурякова считает, что событие помогает семьям сплотиться и служит связующей нитью между несколькими поколениями одной семьи, каждый старается внести посильную лепту в создание творческого продукта.

На конкурсе обязательно затрагивают творчество детских писателей-юбиляров. Это отдельная номинация, "Здесь сказки добрые живут", посредством которой организаторы мотивируют детей прочесть ту или иную книгу. Лишь после этого они смогут придумать и сделать поделку по мотивам произведения.

| Фото: предоставлено Надеждой Проскуряковой | Фото: предоставлено Надеждой Проскуряковой

Помимо 190-летия сказки "Конек-горбунок" отметят на конкурсе творчество Павла Бажова, писателю исполнится 145 лет. Участникам предложат изготовить малахитовую шкатулку или костюм Хозяйки Медной горы.

255 лет исполнится Ивану Крылову, участники смогут отразить на конкурсе героев его легендарных басен. 120 лет – Аркадию Гайдару и 225 лет Александру Пушкину. Принимаются поделки и по их произведениям. В номинацию включен также лауреат IX Ершовской премии Валерий Воскобойников, которому исполнится 85 лет.

Останутся и традиционные номинации. На них ребята смогут представить головной убор Царь-девицы, повеселиться на карнавале сказочных героев и устроить хоровод дружбы. Как рассказала Надежда Проскурякова, очень колоритно, когда малыши в народных костюмах представляют свою национальность. Костюмы многие шьют специально к празднику, чтобы приобщить детей к культуре многонациональной России.

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Коллектив Ишимского городского дома культуры каждый год готовит для участников и гостей конкурса новую постановку. Сначала ребята посмотрят сказку, а потом начнется награждение.

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Особенность праздника в том, что подарок получает каждый ребенок. Лозунг музейщиков в этом вопросе звучит так: "Ершов ребенка не обидит". Единственное, как говорится в одном мультфильме – по подвигу и награда будет. Если поделка масштабная, трудозатратная, то юный мастер получит большой подарок, а если попроще, то маленький.

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

За годы проведения конкурса накопилось огромное количество работ. Все они нашли свое место. В музее Ершова много лет работает выставка из поделок. Некоторые творения переехали в музеи села Ершово, родины автора "Конька-горбунка", другие – во Дворец культуры Ишимского района. Музейщики бережно хранят их все.

| Фото: предоставлено Надеждой Проскуряковой | Фото: предоставлено Надеждой Проскуряковой

"За 14 лет чего мы только не перешили: душегреи, кокошники, сарафаны, накосники, запоны, валенки. Изюминкой грядущего года станут именно рукавицы, уверена, что это будут очень оригинальные вещи. А нам остается только восхищаться уровнем работ и тем, насколько талантливые люди живут в Ишиме и Приишимье" – подытожила Надежда Проскурякова.

Инна Кондрашкина