"Космическая" игровая площадка появилась на Московском тракте в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

У школы № 88 на ул. Московский тракт, 10 в Тюмени появилась новая "космическая" детская площадка. Тематическая площадка в игровой форме знакомит с околоземным пространством, Вселенной, звездами, галактиками и развивает детей, сообщает городская администрация.

Предшественница этой площадки простояла девять лет, из-за большой востребованности ее малые архитектурные формы пришли в негодность. Теперь здесь установили "луноход" с приборной панелью, ракету на подиуме, стойки с подзорными трубами, макеты с планетами Солнечной системы, столик с изображением изменения фаз луны.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Все деревянные и фанерные элементы обновлённого пространства тщательно отшлифованы и окрашены экологическими атмосферостойкими красками в несколько слоёв. Края и углы имеют плавные радиусы скругления.

"Поступали обращения местных жителей и родителей ребят из расположенной рядом школы, поэтому мы приняли решение обновить территорию и добавить элементы "Научных детских площадок", - рассказал руководитель управы Калининского округа Олег Савчук.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Директор школы № 88 Елена Головчак добавила, что педагоги обязательно задействуют "космическую" площадку для занятий начальной школы.