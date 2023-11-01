Более 800 тысяч рублей задолжал детям житель Тюменской области
Общество, 13:05 17 ноября 2023
| Фото: media-pravo.info
20 часов обязательных работ получил житель Ялуторовского района, задолжавший несовершеннолетним детям алименты на 800 тыс. рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, отбывать наказание мужчина будет не свыше четырех часов в день и в свободное от основной работы время.
Из материалов дела стало известно, что подсудимый, являясь должником по исполнительному производству, без уважительных причин, не выплачивал алименты на содержание детей, в результате чего у него образовалось крупная задолженность.
В судебном заседании мужчина свою вину оспаривать не стал.