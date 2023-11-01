Владимир Якушев: Фонды защитников Отечества в регионах УФО должны решать вопросы в формате: здесь и сейчас

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Более 30 партнерских соглашений с министерствами, ведомствами и учреждениями заключил Свердловский филиал фонда "Защитники Отечества" для более эффективной работы с обращениями ветеранов. С начала работы фонда в Свердловской области за поддержкой обратилось более пять тыс. подопечных, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева.

"Важно, что большая часть вопросов посетителей фонда решается в формате: здесь и сейчас. А остальные взяты на проработку до полного разрешения. Формализма в работе ни в коем случае нельзя допускать", - сказал Владимир Якушев.

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Ежедневно в филиале фонда в Екатеринбурге работают представители Госюрбюро, центра занятости, соцполитики, минздрава, психологи и психотерапевт. Еженедельные приемы проводят прокуроры, судебные приставы, министерства образования и культуры.

Напомним, Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" был учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина от 3 апреля 2023 года. В основе работы фонда – уважение и всеобъемлющая забота о ветеранах СВО и членах семей погибших. Это медицинская, психологическая, медико-психологическая, социальная помощь, трудовая реабилитация, социализация.