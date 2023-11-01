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Более 1,5 млн рублей собрал в первый день проката тюменский фильм "Папаша в бегах"

Общество, 19:42 17 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 миллионов рублей в первый день проката собрал полнометражный фильм "Папаша в бегах" – это пятое место по кассовым сборам в стране. Комедию тюменского режиссера на данный момент посмотрели более 6 тыс. 500 человек, билеты на показ приобретены на неделю вперед, сообщает пресс-служба ООО "База Медиа"

"Это прекрасный результат для первого тюменского фильма, который вышел в широкий прокат по всей стране впервые в истории и сразу угодил в пятерку лучших картин в стартовый день. Для понимания – в кинопрокате за неделю выходит от 10 до 15 новых фильмов, и картина "Папаша в бегах" максимально конкурентноспособна на федеральном уровне", – сказал российский кинопродюсер Владимир Пермяков.

Напомним, премьерный показ картины состоялся 11 ноября в Тюмени. Съемки фильма велись преимущественно на территории Тюменской области, а 72% от всей съемочной команды проекта составили тюменцы.

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