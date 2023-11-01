В Тюменском районе выявили безучетное потребление электроэнергии

| Фото: пресс служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс служба АО «Россети Тюмень»

Нарушителя по потреблению слишком большого количества электроэнергии выявили в с. Богандинском Тюменского района. Вместо 15 кВт мощность потребления составляла 100 кВ, сообщает пресс-служба пресс-служба АО "Россети Тюмень".

"Единовременное энергопотребление стандартного набора бытовых электроприборов, включающего в себя электрокотел, стиральную машину, холодильник, плиту, телевизор, укладывается примерно в 15 кВт. Поэтому мы не можем объяснить выявленный в Богандинском факт исключительно хозяйственными нуждами. Такая мощность характерна для небольших производственных предприятий или майнинг-ферм. К сожалению, нам не удалось получить доступ в помещение", – отметил руководитель филиала "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Сергей Хотненко.

Для приведения уровня напряжения к нормативным показателям специалисты смонтировали интеллектуальный счетчик, который не позволит нарушителю осуществлять сверхнормативный отбор мощности.