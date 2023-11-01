  • 17 ноября 202317.11.2023пятница
  • USD88,9466
    EUR96,5921
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменском районе выявили безучетное потребление электроэнергии

Общество, 18:36 17 ноября 2023

пресс служба АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс служба АО «Россети Тюмень»

Нарушителя по потреблению слишком большого количества электроэнергии выявили в с. Богандинском Тюменского района. Вместо 15 кВт мощность потребления составляла 100 кВ, сообщает пресс-служба пресс-служба АО "Россети Тюмень".

"Единовременное энергопотребление стандартного набора бытовых электроприборов, включающего в себя электрокотел, стиральную машину, холодильник, плиту, телевизор, укладывается примерно в 15 кВт. Поэтому мы не можем объяснить выявленный в Богандинском факт исключительно хозяйственными нуждами. Такая мощность характерна для небольших производственных предприятий или майнинг-ферм. К сожалению, нам не удалось получить доступ в помещение", – отметил руководитель филиала "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Сергей Хотненко.

Для приведения уровня напряжения к нормативным показателям специалисты смонтировали интеллектуальный счетчик, который не позволит нарушителю осуществлять сверхнормативный отбор мощности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Россети Тюмень , электроснабжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:09 17.11.2023Владимир Якушев: Фонды защитников Отечества в регионах УФО должны решать вопросы в формате: здесь и сейчас
18:47 17.11.2023Пешеходный светофор в районе ул. Трактовой д. Патрушева демонтируют 18 ноября
18:36 17.11.2023В Тюменском районе выявили безучетное потребление электроэнергии
18:14 17.11.2023Тюменские студенты-медики познакомились с работой офтальмологов