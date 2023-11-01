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Участники СВО получат новогодние подарки от детей из с. Армизонское

Общество, 12:22 18 ноября 2023

АНО ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: АНО ИИЦ "Армизонский вестник"

Воспитанники детского сада "Родничок" из группы "Знайки" смастерили для военнослужащих-земляков поздравительные открытки и яркую новогоднюю гирлянду, а родители подготовили сладкие подарки в Рамках акции "Тепло родного дома", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Дети принесли посылки в администрацию Армизонского района, откуда их отправят в зону проведения специальной военной операции.

АНО ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: АНО ИИЦ "Армизонский вестник"

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# детский сад , новогодние подарки , СВО

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