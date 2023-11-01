В Голышмановском городском округе отремонтировали 3,63 км дороги

| Фото: главное управление строительства Тюменской области | Фото: главное управление строительства Тюменской области

25,4 тыс. кв. м дорожного покрытия обновили к д. Черемшанка Голышмановского городского округа. Общая протяжённость отремонтированного участка составила 3,63 км, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

В рамках контракта восстановлена дорога от федеральной трассы до деревни и на протяжении ул. Садовой до ул. Павла Лепустина. Дорожные службы заменили асфальт, отсыпали обочины, нанесли новую разметку.

Добавим, в 2023 году благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" В Тюменской области отремонтировано более 203 км дорог. Основной упор сделан на дороги в сельской местности. В частности, в Голышмановском городском округе обновлено более семи км автомобильных дорог регионального значения.