Тюменский психолог назвала три главные причины обращения женщин за помощью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Игра в победителя, созависимые отношения и чувство вины – три главные причины обращения тюменок к психологам. Женщины чаще обращаются за помощью к экспертам, что обусловлено не количеством проблем, а желанием изменить жизнь, рассказала психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова.

"Чаще всего женщины приходят к психологу, уверяя специалиста, что у них проблемы с детьми, называя себя плохими матерями. Они несут большую ответственность за детей, но подчас забывают встроить в эту детско-родительскую систему супруга. Проблема на самом деле заключается в жертвенности", - пояснила специалист.

В созависимых отношениях два человека подчинены друг другу эмоционально, психологически и физически. Они стремятся контролировать все, позволяя таким же образом влиять и на свою жизнь. Такие отношения вызывают боль, поскольку всегда присутствует страх, что дорогой человека может перестать нуждаться в этой опеке. Кроме того, во время возникших у партнера трудностей, его половинка чувствует вину и обязанность решить все проблемы.

Игра в победителя – эта проблема актуализировалась в последнее время. Женщина задает себе вопрос, а достаточно ли она ставит целей. Это, как правило сводится к ситуации на работе. Такая проблема раньше считалась мужской. Ведь вопросы, которые задают себе женщины, звучат примерно так: "Не слишком ли мало во мне жесткости? Возможно, нужно быть еще тверже, резче, ставить планку выше?". Они говорят о том, что женщины ставят перед собой задачу отстоять свое место в жизни, приводит слова эксперта "Тюменская область сегодня".