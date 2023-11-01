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Четыре ярмарочные площадки откроются в Тюмени 25 ноября

Экономика, 08:14 21 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре ярмарочные площадки откроются в Тюмени 25 ноября, сообщает администрация города.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести на прилегающей территории к Выставочному залу (ул. Севастопольская, 12/3) с 8 до 17 часов; на территории парковки в створе улиц Дмитрия Менделеева – Николая Фёдорова – Николая Зелинского с 9 до 17 часов; на территории парковки автомобилей (ул. Льва Толстого, 31) с 8 до 17 часов; на прилегающей территории к ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11) с 8 до 17 часов.

На прилавках будут представлены продовольственные товары производителей Тюмени и юга Тюменской области, фермерских и личных подсобных хозяйств (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), продукция ремесленников.

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# продовольственная ярмарка

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