Более 96 тысяч инвалидов проживают на юге Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 96 тыс. инвалидов проживают на юге Тюменской области. Из них 9 тыс. – это дети инвалиды.

Об этом сообщила управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Алефтина Чалкова во время прямого эфира в социальных сетях 20 ноября.

"Одна из главных задач Социального фонда – это оказание помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с ограничениями по здоровью. На юге Тюменской области проживают свыше 96 тысяч инвалидов, которые получают ежемесячную денежную выплату. В том числе, это девять тысяч детей-инвалидов. Основная обязанность государства – это выплата пенсий. Они могут быть государственными, страховыми или социальными", - пояснила управляющий отделением.

Она отметила, что государственная пенсия по инвалидности назначается, когда человек получил травму. А если есть хотя бы один день рабочего стажа, то при наступлении инвалидности назначается страховая пенсия. Ее сегодня получают 16 тыс. жителей региона. Если стаж отсутствует, а это прежде всего касается детей-инвалидов, им назначается социальная пенсия. Размер последней, фиксирован и для первой группы превышает 7 тыс. рублей. По достижению пенсионного возраста - мужчинами 65 лет, женщинами 60 лет - получатели пенсии по инвалидности переводятся в получатели пенсии по старости.

"Страховая пенсия по инвалидности состоит из фиксированной и страховой частей. В любом случае размер этой пенсии доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области. На данный момент – это более 12 тысяч рублей. В 2024 году его увеличат до 13 тысяч 100 рублей", - уточнила руководитель.

Кроме того, всем жителям региона с ограниченными возможностями по здоровью производятся ежемесячные денежные выплаты. Их назначают в проактивном режиме. Вместе с ЕДВ гражданин получает помощь в виде набора социальных услуг. Это получение лекарств, медицинских изделий, специализированного питания для детей-инвалидов, санаторно-курортного лечения для федеральных льготников и оплата проезда к нему. Кроме того оплачивается пользование общественным транспортом.

Вся информация о мерах поддержки людей с ограниченными возможностями размещена на сайте ведомства.

Оксана Корнеенкова