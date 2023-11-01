Тюменцев приглашают на конкурс практик по развитию сельских территорий

| Фото: vk.com/ostrog72 | Фото: vk.com/ostrog72

Принять участие в проекте "Наследие Евразии: сельские сообщества" предлагают жителям Тюменской области. Реализует его международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2023-2024 году, сообщают организаторы.

Проект направлен на масштабирование культурных практик сельских территорий евразийского пространства, расширение потенциала партнерских связей местных сообществ в сохранении и развитии культурного наследия. Всего запланировано обучение более 300 активистов и сельских лидеров современным практикам социального проектирования. Проведение форума и очной стажировки позволит сформировать сетевые инициативы в области сохранения культурного наследия на евразийском пространстве.

В рамках проекта желающие смогут поучаствовать в международном очно-заочном конкурсе культурных практик "Наследие Евразии" по выявлению лучших реализованных инициатив и идей с обучающей программой. Пройдет он в три этапа.

Первый этап уже стартовал и продлится до 15 января 2024 года. От участников ждут заявок на почту проекта: heritage@eurasia-assembly.org. В ходе второго этапа с 1 по 29 февраля 2024 года состоится образовательный интенсив с вовлечением не менее 300 участников. Эксперты заочно выберут 20 проектов – полуфиналистов конкурса. С 1 по 14 апреля 2024 года продлится третий этап, в ходе которого организаторы назовут 10 лучших практик сельских территорий.

Победители пройдут стажировку в одном или нескольких сельских поселениях. Итогом проекта станет выпуск интерактивной онлайн-выставки лучших культурных практик сельских территорий евразийского пространства, подготовка методических рекомендаций с использованием лучших культурных практик сельских территорий по сохранению культурного наследия народов Евразии.

Подробная информация – на сайте.