Как узнать судьбу своих предков из XIX века, расскажут в Менделеевке ко Дню матери

| Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева

Тюменцев приглашают на встречу студии досуга "Семья+" в Тюменскую областную научную библиотеку им. Менделеева в 12 часов 25 ноября. Событие посвящено Дню матери.

"В программе постарались учесть интересы всех членов семьи. Особое внимание уделили женщинам, которые традиционно являются хранительницами семейного очага и истории рода", - подчеркнула культорганизатор библиотеки Мария Белоус.

| Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева

По ее словам, пока дети будут создавать рисунок в необычной технике с использованием фольги и акварельных красок в подарок мамам и бабушкам, для взрослых проведут мастер-класс по составлению генеалогического древа.

| Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева

Советы, куда обратиться, чтобы узнать, как сложилась судьба родных, живших 100-150 лет назад, даст опытный эксперт – директор Музея тюменских историй Оксана Усманова.

"На самом деле все это не так сложно, и человек может сам попробовать себя в качестве архивариуса. Наша гостья расскажет самые основы, куда идти, какой запрос сделать, как работать с загсами и архивами. Все это очень интересно", - поделилась культорг.

| Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева

Встречу продолжит интерактив в Мастерской семейного чтения. Сначала семьи по очереди будут читать стихотворение Нины Саконской "Разговор о маме". Затем обсудят, о чем оно, найдут скрытые смыслы и закрепят знания через игру на заданную тему.

| Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева

Напомним, более 70 человек побывали на встрече студии в прошлый раз. Она была посвящена Международному дню анимации. Тогда в гости к ребятам и их родителям пришли легендарный Чебурашка и котенок Карамелька.

| Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева

Сейчас библиотекари активно готовятся к масштабной предпраздничной встрече, которая состоится 16 декабря. Организаторы обещают, что это будет настоящее "Новогоднее чудо".

| Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Д. И. Менделеева

Инна Кондрашкина