В честь своего 30-летия МТС разыграет автомобили, путешествия и до 4 млн подписок на продукты экосистемы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

МТС объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие могут не только клиенты МТС, но и любой желающий. В рамках акции - миллионы ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении "Мой МТС" и прокрутить куб для определения подарка, сообщает пресс-служба компании.

"МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами", - отмечено в сообщении. В Тюменской области сеть МТС работает более 20 лет. За это время компания, по словам директора МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, стремительно росла и совершила мощную цифровую трансформацию.

"Обеспечили сотовой связью почти 99 процентов населения региона, в разы увеличили количество услуг для горожан и бизнеса, которые сегодня пользуются нашими сервисами и делают свою жизнь лучше и комфортней. При этом мы всегда задаем новые тренды и не боимся экспериментов", - отметила она.

Более подробная информация о розыгрыше миллионов призов от МТС, и правила участия на сайте 30.mts.ru.