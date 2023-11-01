Противоаварийные работы проводят на усадьбе Плотниковых в Тобольске

| Фото: комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Противоаварийные работы проходят на одном из объектов в составе усадьбы Плотниковых (ул. Мира, 3) в Тобольске. Это деревянный флигель, построенный в 1910-х годах.

"На объекте разобраны аварийные конструкции, установлены внутренние и внешние подпорки, по периметру участка установлен забор", — сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Усадьба Плотниковых расположена вблизи Базарной площади. С конца XIX века кроме торгового дома Плотникова тут располагалась консервная фабрика. Позднее парадной линии усадьбы появился флигель — рыбный магазин. В 2001 году памятник сильно пострадал в пожаре.