  • 22 ноября 202322.11.2023среда
  • USD87,8701
    EUR96,2561
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Команды тюменских школ встретятся на городских соревнованиях по шахматам

Спорт, 09:29 22 ноября 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования второго этапа по шахматам среди учащихся образовательных учреждений Тюмени "Белая ладья" пройдут в Тюмени в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1) 25 и 26 ноября. Интеллектуальные игры начнутся в 10 часов в оба дня, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Отметим, в первом этапе из 45 команд, предстоящих 36 общеобразовательных учреждений, определились четыре победителя. Ими стали команды школы № 67 (Ленинский округ), Физико-математической школы (Восточный округ), гимназии № 21 (Центральный округ), гимназии № 83 (Калининский округ).

В борьбу за лидерство на втором этапе вступят 12 команд. Финальные партии на базе спортивной школы "Ладья" продолжатся 2 и 3 декабря. Начало - в 10 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# шахматы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:29 22.11.2023Команды тюменских школ встретятся на городских соревнованиях по шахматам
08:41 22.11.2023Более 20 борцов греко-римского стиля представят Тюменскую область на первенстве УФО
08:14 22.11.2023Лучшего игрока выберут на турнире по керлингу на колясках в Тюмени
13:20 21.11.2023Три медали выиграли тюменские спортсмены на первом фестивале адаптивного дзюдо