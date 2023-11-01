Команды тюменских школ встретятся на городских соревнованиях по шахматам

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования второго этапа по шахматам среди учащихся образовательных учреждений Тюмени "Белая ладья" пройдут в Тюмени в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1) 25 и 26 ноября. Интеллектуальные игры начнутся в 10 часов в оба дня, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Отметим, в первом этапе из 45 команд, предстоящих 36 общеобразовательных учреждений, определились четыре победителя. Ими стали команды школы № 67 (Ленинский округ), Физико-математической школы (Восточный округ), гимназии № 21 (Центральный округ), гимназии № 83 (Калининский округ).

В борьбу за лидерство на втором этапе вступят 12 команд. Финальные партии на базе спортивной школы "Ладья" продолжатся 2 и 3 декабря. Начало - в 10 часов.