Виновника смертельного ДТП на развязке Монтажников в Тюмени ждет суд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП на путепроводе по ул. Монтажников в Тюмени утвердила прокуратура Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в сентябре 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Lada Priora ехал по ул. 50 лет ВЛКСМ. В машине на переднем кресле находился его родственник. При подъеме на путепровод по ул. Монтажников водитель не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте. По результатам медицинского исследования в крови обвиняемого обнаружено 0,29 г/л этилового спирта.

Молодого человека обвиняют по статье "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". В ходе следствия он выплатил супруге погибшего 150 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.