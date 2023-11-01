Неделя молодежной науки пройдет в Тюменском медуниверситете в марте

| Фото: Тюменский медуниверситет | Фото: Тюменский медуниверситет

Всероссийский научный форум с международным участием "Неделя молодежной науки" пройдет в Тюменском медицинском университете с 28 по 30 марта 2024 года. Прием заявок уже стартовал и продлится до 12 февраля, сообщает пресс-служба вуза.

Поучаствовать в мероприятии могут студенты, аспиранты, ординаторы, школьники и врачи до 35 лет из России и других стран. В программе - доклады и дискуссии по 40 направлениям медицины.

В дни проведения форума состоятся Всероссийская конференция студентов и молодых ученых "Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической медицины и фармации"; Всероссийская морфологическая конференция молодых ученых с международным участием "Актуальные вопросы морфологии"; региональная конференция "Гуманитарные основы деятельности врача"; Всероссийская научно-практическая конференция "Офтальмология на стыке науки и практики"; конкурсы анатомического и ботанического рисунков,

интеллектуальные игры и научные дебаты для студентов и абитуриентов.

Организаторы отмечают, что на региональной конференции "Гуманитарные основы деятельности врача", секциях "Научный инкубатор" и "Школьная наука - шаг в будущее" возможные формы участия - устный или стендовый доклад. Также в этом году допускается два устных доклада вместо одного, как было в прошлом году.

Заявки принимаются на электронную почту studentnauka@mail.ru. Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке.