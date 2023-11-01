Четвертый экодом "Кристалл" открыли в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый экодом открылся возле ТРЦ "Кристалл" в Тюмени 21 ноября. Новая просветительская площадка "Кристалл" от ТЭО и компании "СИБУР" с пунктом приема вторсырья стала четвертым мультицентром в городе и пятым в Тюменской области.

Как сообщает информационный центр правительства региона, в экодоме можно сдать вторсырье для дальнейшей переработки, посещать экоуроки и мастер-классы, читать художественную и образовательную литературу из экобиблиотеки. Также жителей приглашают играть на площадке в настольные игры и обменивать старые книги на новые.

Все мероприятия - бесплатные.