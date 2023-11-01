57-летнего тюменца с осложнениями при инсульте спасли врачи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

57-летнего пациента с осложнениями при инсульте спасли специалисты Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Пациента госпитализировали в тяжелом состоянии с признаками нарушения речи и парализованными правыми конечностями.

Хирурги удалили тромб из русла пораженного сосуда методом малоинвазивного внутрисосудистого вмешательства. Операция прошла успешно. После этого мужчина какое-то время пробыл в отделении нейрореанимации, так как вследствие инсульта развилась полиорганная недостаточность.

"В течении трех суток он находился под ИВЛ и в глубокой медикаментозной седации для создания нейрометаболического покоя и стабилизации состояния. Мужчина вышел на ясное сознание, и был переведен в отделении неврологии", — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог ОКБ № 2 Виталий Лакишик.

Дальнейший план лечения включал в себя препараты для поддержания деятельности центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Тюменец быстро пошел на поправку и был выписан без паралича и неврологического дефицита, сообщили в пресс-службе медучреждения.