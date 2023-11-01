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Автобус № 156 в Тюмени начнет ездить по укороченной схеме

Общество, 09:40 22 ноября 2023

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Маршрут автобуса №156 в Тюмени изменится 25 ноября. Для улучшения качества транспортного обслуживания СНТ "Липовый остров" в зимний период он будет ездить по укороченной схеме до остановочного пункта СК "Здоровье", сообщает городская администрация.

Сокращение схемы маршрута позволит уменьшить интервалы движения автобусов, тем самым увеличив количество рейсов, следующих от СНТ "Липовый остров" до района ул. Щербакова. Здесь уже можно будет сделать пересадку на городские маршруты, идущие до центральной части города и социальных объектов.

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# автобусы , общественный транспорт

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