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Тюменцы назвали набережную самым фотогеничным местом в городе

Общество, 16:05 21 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Топ-5 самых фотогеничных мест города назвали тюменцы. Опрос провели между 100 жителями, респондентами стали горожане от 18 до 70 лет, сообщают организаторы.

На вопрос "Какое место самое фотогеничное?" могли ответить прохожие центральных улиц города — Дзержинского, Советской, 8-го Марта, Первомайской, Республики, Орджоникидзе. В результате первое место в топе заняла набережная, за ней следуют пешеходная ул. Дзержинского, экопарк "Затюменский", Сквер сибирских кошек и Гилевская роща.

"У нас, у фотографов, свой профессиональный взгляд на каждое здание города, а вот что думают жители города, было интересно узнать. Конечно, мы изначально предполагали в списке увидеть набережную. И совсем не разочаровались, ведь прекрасно, что такие важные для города места кажутся привлекательными большему количеству людей, по крайней мере из нашего опроса", — комментирует общественный деятель, основатель и автор фотошколы bronza.school Полина Бронз.

Видео с опроса можно посмотреть по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# набережная , опрос

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