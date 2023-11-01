В меню тюменских школьников включат йогурт со вкусом киви

| Фото: Комбинат школьного питания | Фото: Комбинат школьного питания

Йогурт с киви и с фирменным героем на яркой крышке войдет в меню школьных столовых во втором полугодии учебного года. Комбинат школьного питания "Центральный" организовал для учащихся шести школ дегустацию кисломолочных продуктов.

По информации комбината, ребята познакомились с производством, пообщались с директором молочного завода, поучаствовали в слепой дегустации кисломолочных продуктов. Йогурт со вкусом вишни оказался в аутсайдерах.

Для чистоты эксперимента "секретные" вкусы спрятали под серебряные крышечки и пронумеровали. В итоге победу одержал йогурт "персик – манго". В слепой дегустации лидером стала "малина", которая первоначально не понравилась взрослым. Третье место - "яблоко – тархун".

Комбинат школьного питания "Центральный" выступает за регулярное посещение родителями школьных столовых. Мероприятия по родительскому контролю помогают мамам и папам самостоятельно оценить качество блюд, напитков, их температуру. Все вопросы и замечания относительно школьного питания принимаются на горячую линию +7 912-995-81-11.